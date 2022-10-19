Parçalı güneş tutulması Rumkale’de gözlemlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tutulma Avcıları iş birliğinde düzenlenecek etkinlikle, 25 Ekim’de yaşanacak parçalı güneş tutulması Fırat’ın incisi Rumkale’de gözlemlenecek.

2027 yılına kadar Türkiye’den görülebilecek son güneş tutulmasına Gazi şehirlilerin tanıklık edebilmesi için hazırlanan ve ücretsiz olacak etkinlik için başvurular Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nin 0 342 211 12 00 numarası 8840 ve 8841 dahili numaralarından yapılacak.

200 kişilik kontenjan

200 kişinin katılacağı etkinlikte Tutulma Avcıları Rumkale’de bir sunum gerçekleştirecek. Çıplak gözle izlenilmesinin zararlı olduğu tutulmada katılımcılara özel filtreli gözlükler verilecek, teleskopla da takip yapılabilecek. Parçalı güneş tutulması anında ilk temas, maksimum kapanma ve son temas takip edilecek. Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek parçalı güneş tutulmasının maksimum evresi saat 13.50’de gerçekleşecek, tutulmanın maksimum evresinde güneşin yaklaşık yüzde 50’si ay tarafından örtülecek.