Pandemi döneminde halı temizliği önem kazandı

Korona virüs salgını ile birlikte halı hijyeni ve temizliği de büyük önem kazandı. Yedipınar Halı Yıkama İşletmecisi Mehmet Yedipınar, insanların en çok temas halinde oldukları halıların temizliğinin büyük önem kazandığına dikkat çekti.

Yedipınar, salgınla birlikte halı yıkama oranında artış olduğuna dikkat çekti. Firma olarak halıları itinayla temizleyip, son dezenfekte işleminin ardından teslim ettiklerini belirten Yedipınar, hijyenik şartlarda hizmet verdiklerini dile getirdi. İnsanların en çok temas ettikleri eşyanın halı olduğunu altını çizen Yedipınar, “Üzerinde oturuluyor, çocuklar oynuyor, yiyecekler düşebiliyor. Sürekli halılarla temas halindeyiz. Salgın döneminde de en fazla dikkat edilmesi gereken temizliklerden birisi halı temizliği. Biz de firma olarak halıları sadece temizlemekle kalmıyoruz. Dezenfekte edip öyle teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yedipınar, evlerde en çok bakteriyi barındıran eşyanın kesinlikle ama kesinlikle halı olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Halıları temizledikten sonra insan sağlığına zararı olmayan ilaçlarla yeniden dezenfekte ettiklerini ve paketlediklerini belirten Yedipınar, “Mikroplar halı, perde, koltuk ve giysilerin içinde barınıyor. Sık sık bunları temizlemeliyiz. Salgın dönemimde en iyi şekilde dezenfekte etmeliyiz. Bu virüsün ardından daha fazla hassasiyet göstermeye başladık. Daha önceki kullandığımız ilaçların daha etkilisini kullanmaya başladık. Temizlenmiş halıların mutlaka dezenfekte yapılması gerekiyor. Halının mutlaka tozunu alıyoruz, sonra dezenfekte edip, paketliyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde evlerden teslim alınan halılar yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından en son aşamada dezenfekte edilerek teslim edildiğini belirten Yedipınar, bu süreçte hem çalışanların sağlıklarını hem de müşterilerinin sağlıklarını düşünerek gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Yedipınar, “Maalesef hem dünyada hem de ülkemizde korona virüs tehlikesiyle baş etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte devletimizin aldığı tedbirler ve uygulanmasını istediği kurallara bizde firma olarak en üst seviyede özen gösteriyoruz. Evlerden aldığımız halıları tesisimize ilk girişlerinde dezenfekte ediyor ve son aşamada müşterilerimize yine dezenfekte ederek teslim ediyoruz. Hepimizin çocukları var ve çocuklarımız halıların üzerinde oynuyor. Buradan şunu özellikle belirtmek isterim ki halılarını bize emanet eden müşterilerimizin içi rahat olsun. Kullandığımız ürünler tamamen sağlıklı ve en kaliteli ürünlerdir’’ diye konuştu.