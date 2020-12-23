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Pandemi döneminde aileler mağdur edilmiyor

Şehitkamil Belediyesi, pandemi nedeniyle dar gelirli ailelere gıda yardımı desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandemiden etkilenen aileleri evlerinde ziyaret ediyor ve dertlerini dinliyor.

GAZİANTEP 23.12.2020, 12:15
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Pandemi döneminde aileler mağdur edilmiyor

Şehitkamil Belediyesi, pandemi nedeniyle dar gelirli ailelere gıda yardımı desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandemiden etkilenen aileleri evlerinde ziyaret ediyor ve dertlerini dinliyor.

Şehitkamil Belediyesi, dar aileleri pandemi döneminde de mağdur etmiyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na kayıtlı dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirilen gıda yardımları, pandemi döneminde de kesintisiz devam ediyor. Pandemi nedeniyle ailelerin mağdur olmaması adına yardımlarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, binlerce aileye gıda desteğinde bulunuyor. Yardımlar, kişilerin evlerinde kendilerine imza karşılığında teslim ediliyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aileleri evlerinde ziyaret ederek dertlerine ortak oluyor. Başkan Fadıloğlu, son olarak Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden ve iki torunuyla birlikte yaşayan Fevzi Gül ve eşi Saadet Gül’ü evlerinde ziyaret etti. Babaları 6 yıl önce rahmetli olan İbrahim Burak Gül ve kardeşi Burçin Gül ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara satranç takımı ve kitap hediye etti. Sohbet ortamında geçen ziyaret sonunda Başkan Fadıloğlu, her iki yetime bakan dede Fevzi Gül ile eşi Saadet Gül’e teşekkür ederek evden ayrıldı.

“Derdimiz, derdine derman olabilmektir”

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak, dar gelirli ailelerimize yönelik ekiplerimiz öncelikle saha çalışması yapıyorlar. Daha sonra tespit edilen aileler ile birlikte, bizde kayıtlı olan ailelerimizin yanı sıra son dönemde pandemi dönemiyle işleri bozulmuş, iş yerleri kapalı olan esnaflarımızı da araştırıp, bulup o şekilde ziyaret ediyoruz ve imkanlar dahilinde gıda yardımında bulunuyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz evde iki yetim yavrumuz var. Burada dede ve ninelerinin yanında kalıyorlar. Sağ olsun Fevzi amca ve Saadet teyze, hakikaten büyüklük göstererek, o çocukların sorumluluklarını üzerine almışlar. Rahmetli olan evlatlarının çocuklarına kendileri bakıyorlar. Bizim derdimiz de bu şekilde sıkıntısı olan hemşerilerimizi bulup, onların derdine derman olabilmektir. Ama bizim yapmış olduğumuz maddi yardımlar bir kenara, büyüklerimizin o çocukların geleceği ile ilgileniyor olması, bizim için en büyük değer. Ben, bu konuda hem Fevzi amcamıza hem de Saadet teyzemize yürekten teşekkür ediyorum. Allah, kendilerinden razı olsun diyorum” dedi.

“Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin”

Başkan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fevzi Gül, “Öncelikle Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Devletimiz, gerçekten güçlü ve büyük bir devlettir. Belediye Başkanımızdan da Allah razı olsun. Bugün bizleri evimizde ziyaret ederek, dertlerimize ortak oldu. Her türlü ihtiyacımızı karşılamak adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. İki torunumla da yakından ilgilendi, onları mutlu etti. Başkanımızın bizi ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.
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