Öztan ve Acıoğlu Kıbrıs’ta Gaziantep mutfağını tanıtacak

Gaziantep Gastronomisinin iki ünlü ismi olan Tahir Tekin Öztan ve Uğur Acıoğlu Gaziantep mutfak kültürünün tanıtımı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidiyor. Girne Amerikan Üniversitesinin 13 Aralık 2021 tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikte söyleşi yapacak olan Öztan ve Acıoğlu konuklar için Gaziantep kış yemeklerinden bazılarını yaparak ikram edecekler.

Türk mutfak kültürünün tanıtımına yönelik birçok projeye imza atan Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu Kıbrıs Girne Üniversitesi’nin konuğu olarak Kıbrıs’a gidiyor. Türk mutfak kültürünün yanı sıra Gaziantep mutfağını ve gastronominin ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları katılımcılarla paylaşacak olan Öztan ve Acıoğlu söyleşi öncesi Gaziantep’in kış yemeklerinden örnekleri de uygulamalı olarak yaparak konuklarına ikram edecekler. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi’nin konuğu olarak ben ve GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu Gaziantep Mutfağı ve gastronomi konulu bir söyleşi için konuk olarak davet edildik. Elbette yavru vatanımızda ülkemizi tanıtmak, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere Gaziantep kültürü ve gastronomisini anlatmak bizler için büyük önem taşıyor. Söyleşi öncesi kentimizin kış yemeklerinden birkaç örnek yaparak konuklarımıza tattıracağız. Dünya genelinde yaşanan gıda krizi için aslında Gaziantep mutfağı örnek bir çözüm olabilir. Nitekim Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantepli annelerimiz bir otun kökünden ayrı, sapından ayrı yaprağından ayrı yemekler yapmayı ve bunları sofraların vazgeçilmezi haline getirmeyi başarmış insanlardır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan ve Uğur Acıoğlu 13 Aralık 2021 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi’nde Türk Mutfak Kültürünü ve Gaziantep mutfağını tanıtacak.