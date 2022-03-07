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Özkeçeci’den 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 07.03.2022, 14:32
Özkeçeci’den 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkeçeci Mesajında, “Başta aile olmak üzere toplumumuzda yerleri yadsınamayacak kadar önemli olan; sevgileriyle, emekleriyle ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Türk kadını Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden bu yana her daim önemli bir misyon üstlenmiş; devlet yönetiminde daima erkeklerin yanında yer almıştır. Kurtuluş Savaşı’nda istiklal ve istikbalimiz için ön saflarda mücadele eden kadınlarımıza hak ettiği değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çoğu Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Son 20 yılda ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Hükümetimizin yapmış olduğu iyileştirmeler ve çalışmalarla birlikte kadınlarımız eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomiden kamusal hayata aktif rol oynamış; tüm sosyal alanlarda daha fazla var olabilmiştir. Güçlü bir Türkiye olmak için sağlıklı nesiller yetiştiren kıymetli kadınlarımızın işgücüne katılım oranını arttırmak, eğitim alanındaki engellerini kaldırmak, ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarını sağlamak ve her türlü uğradıkları şiddet, baskı, adaletsizlik ve ayrımcılığa karşı durabilmek için var gücümüzle çalışamaya; Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in Veda Hutbesinde ’’Kadınlar Size Allah’ın Emanetidir’’ sözünden hareketle gerek tarihimiz gerek gelenek ve göreneklerimiz gerek inançlarımız doğrultusunda kadınlarımızın her zaman yanında olup onları her zaman desteklemeye ve yüceltmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, üreten, eğiten ve yetiştiren başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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