Özkeçeci’den 24 Kasım mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci, "Eğitim sistemimizin yapı taşı olan öğretmenlik; temelinde sevgi barındıran, emek, sabır, özveri ve büyük fedakarlıklar isteyen, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar onurlu ve kutsal bir meslektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk de ‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır’ sözleri ile öğretmenlik mesleğinin önemini bir kez daha vurgulamıştır. Dinimizin ilk emrinin ’oku’ olması, Hz. Ali’nin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözleri, geçmişten günümüze sayısız okul, kütüphane ve külliyelerin yapılması; bu uğurda nice öğretmen ve alimlerin yetiştirilmesi eğitimin toplumumuzda önemli bir yer edindiğini açıkça göstermektedir. Sevgili Öğretmenlerimiz; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ bir şekilde yetiştirdiğinizden; dün ve bugün olduğu gibi yarın da bir mum misali gibi etrafınızı aydınlatarak, geleceğin mimarı olmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok. Cehaletin düşmanı, geçmişin öğreticisi ve geleceğin kurucusu olarak; iyiyi ve doğruyu gösterdiğiniz, milli ve manevi değerlerimizi anlattığınız, vatan, millet sevgisini aşıladığınız ve gençlerimizi hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde yetiştirip, onlara ışık olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.