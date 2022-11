Özhaseki: “Türkiye’de, ender parklardan birisi”

Şehitkamil Vadi Park’ı gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Belediyeler, gerçekten gece-gündüz demeden çalışan arkadaşlarımızın ortaya koyduğu eserlerle dolu. Bunun en güzel örneğini de şu an içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Vadi Park’ta gördük” dedi.

Çeşitli toplantılara katılmak ve belirli projeleri yerinde incelemek için Gaziantep’te bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu refakatinde Şehitkamil Vadi Park’ı gezdi. Özhaseki, gezisi esnasında hafta sonunu Şehitkamil Vadi Park’ta değerlendiren vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi. Şehitkamil Vadi Park’ın toplam 91 bin metrekare alan üzerine inşa edildiği bilgisini aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Vadi Park içerisinde parkın iki bölümünü birbirine bağlayan 300 metre uzunluğunda yeşil bir köprü olduğu bilgisini verdi. Başkan Fadıloğlu, park içerisinde, 2 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 3 kilometre yürüyüş parkuru, yaklaşık 2 kilometre bisiklet yolu, yoga alanı, yaşlılar için 800 metrekare büyüklüğünde fitness ve refleksoloji alanı, 2 adet 570 metrekare büyüklüğünde fitness alanı, 1 adet skate park, 2 adet futbol sahası ve basket sahası, farklı yaş gruplarına göre toplam 4 bin 360 metrekare çocuk oyun parkları, kum havuzu ve güvenlik kulübesi bulunduğunu kaydetti. Fadıloğlu, parka ait toplam 270 araçlık otopark alanı bulunduğu bilgisini paylaştı.

En güzel örneği, Şehitkamil Vadi Park

Gezisinin ardından görüş belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, şu açıklamada bulundu:

“2 gün önce 8 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin misafiri olarak geldik. Haliyle istişareler için bir araya geliyoruz, problemlerimizi konuşuyoruz, sorunlarımızı konuşuyoruz, çözüm yollarını kendi içimizde tartışıyoruz. Gitmiş olduğumuz belediyelerin yapmış olduğu güzel hizmetleri de görerek, örnek teşkil etmesini içimizde sağlıyoruz. Arkadaşlarımız, yapmış oldukları hizmetleri de her zaman birbirilerine gezdiriyorlar. Bugün yine gezilerimize başladık. Belediyelerimizin yapmış oldukları hizmetleri hep birlikte geziyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu Şehitkamil Vadi Park, Türkiye’de ender rastlanan parklardan birisi. Botanik park niteliğinde temalı bir park. Gerçekten çok da hoşumuza gitti. Arkadaşlarımız gayret ediyorlar, hepsinin ellerine sağlık. Bir taraftan Fatma Hanım’ın önderliğinde Şehitkamil ve Şahinbey Belediyelerimiz, gayet uyum içerisinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ben, yaklaşık 25 yıl önce yine Gaziantep’e gelmiştim. Burada ilk belediyeciliği o yıllarda gören bir arkadaşınız olarak söylüyorum. O zaman Gaziantep’i baştan sona gezmiştim. Daha sonra Asım Bey, belediye başkanı olduğunda daha fazla gelme imkanım olmuştu. 2000’li yılların başındaki Gaziantep ile bugünkü Gaziantep arasında dağlar kadar fark var. Bir taraftan kaçak yapıların bol olduğu, gecekonduların her tarafı sarmış olduğu, imar dışı birçok işlere ev sahipliği yaptığı, çok az bir parkın olduğu bir Antep’ten bugün gezdiğimiz yerlerde yemyeşil, çok güzel zümrüt gibi parlayan parkların olduğu, çarşıların, pazarların canlı olduğu ve Türkiye’ye örnek gösterilecek belediyecilik örnekleriyle dolu bir şehir ile karşılaştık. Bu da bir AK Parti belediyeciliğidir. Çünkü bizim amacımız hizmet. Hizmet üretiyoruz, eser ortaya koyuyoruz. Belediyeler, gerçekten gece-gündüz demeden çalışan arkadaşlarımızın ortaya koyduğu eserlerle dolu. Bunun en güzel örneğini de şu an içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Vadi Park’ta gördük. Ben, Rıdvan Başkanımızı da Mehmet Başkanımızı da ve Fatma Başkanımızı da bir kez daha tebrik ediyorum.”