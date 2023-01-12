Özgürlük Pazar yeri yenilendi

Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamen yenilenen Özgürlük Pazar Yeri, önümüzdeki günlerde tekrar vatandaşın hizmetine sunulacak.

Şehitkamil Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Özgürlük Pazar Yeri’nde yenileme çalışması başlatmıştı. Toplam 4 bin 400 metrekare alan üzerinde yürütülen çalışma oluşumunda eski pazar yeri yıkıldı ve yenisi inşa edildi. Yeni pazar yerinde, 100 adet satış bölümü bulunuyor. Pazar yeri içerisinde; mescit, açık otopark alanı ve zabıta kontrol alanı yer alıyor.

Daha modern hale getirildi, çatısı yenilendi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Özgürlük Mahalle Muhtarı Yusuf İlbaş, “Mahallemizde bulunan pazar yerimiz çok eski olduğu için birçok sıkıntıları vardı. Bunun yanında pazarın olduğu günler yoğun trafik sıkışıklığı oluyordu, park sorunu oluyordu. Bu konuyu Başkanımıza ilettik, sağ olsun Başkanımız da konuyla bizzat ilgilenerek, pazar yerimizin yeniden yapılması konusunda çalışmaları başlatmıştı. Pazar yerimiz yıkılarak daha modern hale getirildi, çatısı yenilendi. Bunun yanında araçlar için otopark alanı oluşturuldu. Vatandaşlarımız artık rahat bir şekilde gelip pazar yerinden alışverişlerini yapabilecekler, araçlarını park etme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. İnşallah pazar yerimiz önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Ben, yapılan bu pazar yerimizin yenileme çalışmalarından dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza, ekibine, şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Yeni pazar yerimizin mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.