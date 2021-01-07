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Özel yetenek sınavları hazırlık kursların eğitim başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kurslarında 1’nci dönem çalışmaları, sporcu performans testleri ile start aldı. Yıl boyunca farklı dönemler halinde gerçekleştirilecek kurslarda geleceğin spor insanları, polis ve bekçileri yetiştirilecek.

GAZİANTEP 07.01.2021, 15:36
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Özel yetenek sınavları hazırlık kursların eğitim başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kurslarında 1’nci dönem çalışmaları, sporcu performans testleri ile start aldı. Yıl boyunca farklı dönemler halinde gerçekleştirilecek kurslarda geleceğin spor insanları, polis ve bekçileri yetiştirilecek.

Meslek edindirme kurslarına Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları ile bir yenisini daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Bekçilik Sınavı’na katılacak gençlere, birbirinden modern spor tesislerinde branşlarında uzman eğitmenler gözetiminde hazırlık fırsatı sunacak.

BESYO, POMEM ve Bekçilik Sınavında adayların yarışacağı parkur eğitimlerinin yanı sıra kuvvet, sürat, dayanıklılık gibi bireylerin temel motorik özelliklerini geliştirecek çalışmaların da yapılacağı kursların 1. döneminde 100’ün üzerinde kursiyer eğitim görecek. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen sporda performans testlerinin ardından yoğun bir antrenman periyoduna katılacak olan kursiyerleri çalışma alanında ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kursiyerlerle yakından ilgilenerek başarılar diledi.

"Gençlerimize olan destek devam edecek"

Sporcu performans testleri esnasında çalışmaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hazırlık kurslarıyla gençlere olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak özel yetenek sınavlarına hazırlık yapan gençlerimizin çalışma alanlarında sıkıntı yaşadıklarını tespit ettik. Bu konuda çalışma arkadaşlarımızla birlikte sınavlara katılacak adayların nitelikli şartlarda sınavlara hazırlanabilmesi adına spor tesislerimizde özel mekanlar oluşturduk. Memleketimizin güvenliğini sağlamak amacıyla polis meslek okuluna, bekçilik sınavlarına girecek olan kardeşlerimizin, beden eğitimi spor yüksek okuluna hazırlanan öğrenci kardeşlerimizin, kısaca geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanlarındayız. Gençlerimize olan desteğimiz, bu kursla büyüyerek devam edecek. Spor alanında birbirinden modern tesislerimiz, branşlarında uzman eğitmen arkadaşlarımız, gençlerimizin hayallerine yürümelerine büyük katkı sağlayacaklar. Ben, bu vesileyle tüm kursiyerlerimize sağlık, spor ve başarı dolu bir kurs dönemi diliyorum" diye konuştu.
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