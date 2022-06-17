Özel Okullarında karne coşkusu

2021-2022 eğitim öğretim yılının son gününde karne heyecanı yaşayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Karne sevinci yaşayan öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşması sırasında ise duygusal anlar yaşandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu ve Fen Lisesiyle Cemil Alevli Koleji öğrencileri karnelerini alarak tatile girdiler. Yorucu ve yoğun bir yılın geride bırakıldığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki öğrencilerin tatili hak ettiğini belirterek “2021-2022 eğitim öğretim yılı bu gün son buluyor. Sınav maratonunun yoğun yaşandığı bu süreçte kurumlarımız bünyesinde eğitim ve öğretim yapan öğrencilerimiz başarıyla sınıflarını geçmiş ve bir üst sınıfta okumaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimiz güzel bir tatili hak etmiştir. Ancak tatil demek rehavete kapılmak demek değil. Öğretmenlerimiz tarafından verilen tatil çalışma takvimine öğrencilerimizin uyacağını ve dinlenip eğlenirken günlük okuma çalışmaları yapacaklarını umuyorum. Başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin yarınlara hazırlanmasında büyük emekleri bulunan başta öğrenci velilerimiz olmak üzere, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum" dedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarındaki öğrenciler karnelerini öğretmenlerinden aldılar. GKV Anaokulu öğrencileri de ilk kez karne alma heyecanını aileleriyle birlikte yaşadılar.