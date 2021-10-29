Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde kan değişimi

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastaneleri’nin Başhekimlik görevine Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu getirildi.

Bölgenin sağlık ihtiyaçlarını gidermek için dev yatırımlar yapan Özel MMT Amerikan Hastaneleri’nde kan değişimi yaşandı. Daha önce Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde Başhekimlik görevini yürüten Dr. Mehmet Toy’un Özel Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesi’ne atanmasıyla Başhekimlik görevine getirilen Op. Dr. Anıl Özmutlu, kendisine tevdi edilen görevden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. MMT Taşdelen Sağlık Grubu Genel Koordinatörü Op. Dr. Cezmi Ük, yeni Başhekim Op. Dr. Anıl Özmutlu’ya görevinin hayırlı olmasını diledi. Kan değişiminin hastaneye ve bölgeye de hayır getirmesini dileyen Op. Dr. Cezmi ÜK, “Hastaneyi devir aldığımızdan beri Gaziantep ve bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda gerek hastane yatırımları gerekse de tıbbi yatırımlar ile bu bölgenin insanlarına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Son olarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde son teknoloji ile donatılmış Özel Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesini bünyemize katarak şubeleşmenin ilk adımını atmış olduk. Ben yıllardır Gaziantep’te başarı ile Genel Cerrahlık görevini yürüten Sayın Anıl Özmutlu’ya bundan sonraki görevinde başarılar diler, bu görevi layığı ile yerine getireceğinden şüphem yoktur” dedi.

Başhekim olarak görev yapmaya başlayan Op. Dr. Anıl Özmutlu ise "Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi, üst düzey sağlık hizmeti sunan bir hastane olup, hasta memnuniyeti ile ispat etmiştir. Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekimliği benim için gurur ve mutluluk vericidir. Yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle hastanemizi sağlık hizmeti süreçlerinde daha iyiye en iyiye götürmek temel amacım olacaktır’’ ifadelerini kullandı.