Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde 2 yıldır Genel Koordinatör ve Başhekim olarak görev yapan Opr. Dr. Cezmi ÜK, Başhekimlik görevini yardımcısı Dr. Mehmet Toy’a devretti.

Gaziantep’te 1879 yılından itibaren bölgeye ve kente sağlık hizmeti veren Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde bayrak değişimi oldu. 2 yıldır Genel Koordinatör ve Başhekimlik görevini yürüten Opr. Dr. Cezmi Ük, Başhekimlik görevini Dr. Mehmet Toy’a devretti. Başhekimlik görevini Dr. Mehmet Toy’a devreden Genel Koordinatör Cezmi ÜK, yeni görevinde Başhekim Mehmet Toy’a başarı dileklerini iletti. Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi ÜK, "Özel MMT Amerikan Hastanesi olarak yıllardır Gaziantep’e ve bölgeye kaliteli sağlık hizmeti vermeyi kendimize görev edindik. 2 yıldır Genel Koordinatör ve Başhekimlik görevini yürütmekteydim. Görev yapmış olduğum 2 yılda hastanemiz hep bir adım önde götürmeyi kendimizde ilke edindik. Yeni Başhekimimiz Dr. Mehmet beyin bizden almış olduğu bayrağı bizden daha ileriye taşıyacağından kuşkum yok. Yeni görevinde başarılar diler, hastanemize ve Başhekimimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Toy ise kendisine verilen bu görevden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, “Bizlerden önce görev yapan başhekimlerimiz hastanemizi hep bir adım öteye götürdü. Bizler de bundan sonraki süreçte hastanemizi bir adım daha öteye götürmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Hastanede görev yapan hekimlerin bölgenin ve Gaziantep’in sayılı doktorlarından olduğunu ifade eden Özel MMT Amerikan Hastanesi’nin çiçeği burnunda Başhekimi Dr. Mehmet Toy, “Her geçen gün hekim kadromuza bir yeni ismi daha ekliyoruz. Hekim seçimlerinde özellikle branşlarında uzman, kendini kanıtlamış isimler olmasına özen gösteriyor. Hastalarımıza 7/24 hizmet verebilmek için tüm personellerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Personellerimizin hastalarımızla daha yakın, daha sıcak iletişim kurabilmeleri için sık sık eğitimlere tabi tutarak kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu da bizi diğer hastanelere göre bir adım öne çıkarıyor. Özel MMT Amerikan Hastanesi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da sağlıkta doğru adres olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.