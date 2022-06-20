Özel Lise öğrencilerinin kep coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri’nden 2021-2022 dönemi mezunu öğrencileri için Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kep töreni coşkulu geçti.

2021-2022 eğitim öğretim yılında bir çok başarıya imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu dönemde mezun olan çeşitli kademelerdeki öğrencileri içinde kep törenleri düzenledi. Anaokulu ve ortaokul kep törenlerinin ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 12. sınıf öğrencileri için Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kep törenine Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli, GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Aysel Tokatlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Mezuniyet gururunu yaşadılar

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 12. sınıf öğrencilerinin bireysel performanslarıyla başlayan geceye sanatın ışığı yansıdı. Mütevelli ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sayın Nüket Ersoy’un mesajının okunmasının ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Engin Biba günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı. Biba konuşmasında “58 yıllık köklü geçmişe sahip Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde sizleri 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalıştık. Aldığınız üst düzey ve fark oluşturan eğitimle yükseköğrenime ve hayata hazırsınız. Ulu Önder Atatürk’ün bize gösterdiği yoldan azimle ve tutkuyla çalışarak yürümeye devam edin. Sizin başarılarınızı gördükçe bugün olduğu gibi gururlanacağımıza eminim. Sizleri candan kucaklıyorum ve kutluyorum” dedi.

Öz güven sahibi ve sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak birçok başarıya imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerine ulusal ve uluslararası yarışmalardaki başarılarından dolayı ödülleri ve plaketleri takdim edildi. Uzun yıllardır GKV Özel Okullarında görev yapan görev süreleri dolup emekliye ayrılan öğretmenlere birer plaket takdiminin yapıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Törenin sonunda 13 yıllık eğitim ve öğretim hayatını tamamlayarak GKV ailesinden mezun olan öğrenciler bu unutulmaz gecede onur ve gururla keplerini atarak yükseköğrenime geçecek olmanın heyecanını yaşadılar.