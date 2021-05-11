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Özel Hatem Hastanesi’nden hemşireler haftası mesajı

Özel Hatem Hastanesi Başhemşiresi Hacer Bilgin, tüm hemşirelerin 12-18 Mayıs hemşireler haftasını kutladı.

GAZİANTEP 11.05.2021, 11:01
Özel Hatem Hastanesi’nden hemşireler haftası mesajı

Özel Hatem Hastanesi Başhemşiresi Hacer Bilgin, tüm hemşirelerin 12-18 Mayıs hemşireler haftasını kutladı.

Hemşirelerin Covid-19 süresince ön saflarda savaştığını ifade eden Özel Hatem Hastanesi Başhemşiresi Hacer Bilgin, “Covid-19 ile birlikte gerek sağlığın korunmasında, gerek hastalık sürecindeki tedavi ve bakımın sağlanmasında, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan hemşireler canla başla çalışıyorlar. Salgınla mücadele döneminde hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarına minnet duyduğumuzu ve asla unutmayacağımızı belirtmek isterim. Hemşireler, insan hayatına dokunmanın sorumluluğunu, hayatlarından fedakarlık yaparak, gayret göstererek ve bilgileriyle bakım vererek taşımaktadır. Bunların karşılığını da dokundukları hayatların sevinciyle alırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm sağlık camiasının Hemşirelik Haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
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