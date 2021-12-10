Özel hastaneden Gazetecilere yüzde 40 inidirim

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile MMT Amerikan Hastanesi arasında indirim protokolü imzalandı.

Protokole göre, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin üyeleri ile birinci derecedeki yakınları Özel MMT Hastanesi’nden indirimli olarak hizmet alacak.

Gazetecilere indirimli sağlık hizmeti alma imkanı sunan protokolü Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan İbrahim Ay, Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Anıl Özmutlu imza attı.

“Gazetecilerin sağlığı bizim için önemli”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay Gazetecilerin sağlığının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Bugün Cemiyetimize MMT Amerikan Hastanesinin değerli Başhekimi Anıl hocayı ve yönetimini ağırlıyoruz. Bundan öncede değişik hastanelerle indirim anlaşmaları yapmıştık. Bugün rüştünü İspatlamış Gaziantep’in en eski hastanelerinden birisi olan MMT Amerikan Hastanesiyle indirim sözleşmesi imzalıyoruz. Bizim meslektaşlarımızın Gazetecilerin halkımızı doğru bilgilendirmek adına mesai kavramı olmadan görev yapıyorlar. Gazetecilerin sağlığı bizim için önemlidir. Bu protokolleri tüm semtlerdeki hastanelerde yapmaya özen gösteriyoruz. Bugünde MMT Amerikan Hastanesiyle ayakta tedavide yüzde 40, yatış tedavisinde yüzde 20 sağlık sözleşmesi imzaladık. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Ben başhekimimize ve yönetimine bize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Anıl Özmutlu ise, “Bu protokolü imzalamak bizim için gurur vericidir. Hastanemiz Türkiye’nin ilk özel hastanesidir. 1876 yılında kuruldu. Bunun Gaziantep’te olması ayrıcalıktır. Bu hizmete hala gururla devam ettirmekte bizim için ayrıcalıktır. Gazetecilik toplumun en güzide kesimleridir. Hayatın her aşamasında yanımızdasınız gece gündüz demeden. Canla başla çalıştığınızı çok iyi görüyoruz. Bu görevi yaparken yaşadığınız her zorlukta yanınızda olmak bizim için büyük bir onurdur. Çok teşekkür ederim sizlere” diye konuştu.

Ayakta tedavide yüzde 40 yatışta yüzde 20 indirim

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile Özel MMT Amerikan Hastanesiyle yapılan protokole göre, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin üyeleri ile birinci derecedeki yakınları (Anne, baba, eş ve çocukları) ayakta tedavide yüzde 40, yatışta ise yüzde 20 indirimden yararlanacak.