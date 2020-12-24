Özaygut’tan Kurtuluş mesajı

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.

25 Aralık Gaziantep’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep savunmasının 2.Canakkale savunması olduğunu vurguladı. Özaygut mesajında, “Vatanı korumak namusudur Türk milletinin Gaziantep savunması 2.Canakkale savunmasıdır. Yokluk, sefalet, hastalık ve düşmanla aylarca mücadele eden aziz milletimiz hiç bir yerden yardım almadan büyük bir fedakarlıkla topraklarını savunan kahramanlarımız tek düşünceleri vardır vatanımız onlar hiç bir zaman yarın ne olacak kaygısı ile şehit olmaya gitmedi tek düşünceleri düşmanı topraklardan atmak idi. Tarih sayfalarında yeri alan Gaziantep savunması nesiller boyu milli mücadele ruhu ile anlatılmalı ki bir daha yaşamamak yaratmalarına izin vermemek için devletimize, milletimize ve topraklarımıza sahip çıkmalıyız. Bu vesile ile Gaziantep savunması ve geçmişten bugün e kadar tüm şehitlerimize Allahtan rahmet Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.