Oyunla spor bir başka güzel

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle küçük yaşlardan itibaren öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla okullarda ve spor merkezlerinde yürütülen Önce Öğren Sonra Eğlen ve Şehitkamil’de Spor Günleri Projeleri, mahallelerde spor kültürünün yaygınlaşmasına büyük katkı sağlıyor.

Öğrencilerin çok yönlü gelişimine büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, eğitim-öğretim yılı içerisinde akademik, sosyal ve sportif alanda başarı elde eden öğrencilere iyi uygulama örneklerini teşvik etmek amacıyla çeşitli armağanlar veriyor. Nezihe Osman Atay Ortaokulu’nda anaokulu, ilkokul ve ortaokullu öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, oyun ve etkinliklerin ardından başarılı öğrencilere spor malzemeleri seti ve bisiklet armağan etti.

Sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir eğitim aracı

Nezihe Osman Atay Ortaokulu’nda gerçekleştirilen Önce Öğren Sonra Eğlen etkinliğinde öğrencilere eşlik eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik esnasında yaptığı konuşmada spor faaliyetlerinin sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir eğitim aracı olduğunu söyledi. Fadıloğlu, “Spor faaliyetleri sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir eğitim aracı. Günümüzde sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel yaşamın değişmez bir parçası haline geldi. Hareketli yaşamın genel toplum sağlığı üzerinde ne kadar etkili olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sporun toplum genelinde yaygınlaştırılmasını, bir görev olarak biliyoruz. Yürüttüğümüz projelerle mahallelerimize spor kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Milli eğitim camiamızla iş birliği içerisinde çok daha fazla çocuğumuzu ve gencimizi oyun ve sporla buluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu noktada büyük özveri gösteren değerli öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Okullarımızda ve spor merkezlerimizde öğrencilerimizin severek spor yapabilecekleri ortamlar sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.