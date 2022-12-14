Oyuncak müzesinde bu yıl yaklaşık 10 bin çocuk topaçla tanıştı

Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi’ndeki 3 katlı tarihi binanın restorasyonuyla 9 yıldır geleneksel oyunları yaşatmak için çeşitli eğitimlerin verildiği Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde bu yıl yaklaşık 10 bin çocuk topaçla oynamayı öğrendi. Müze içerisindeki atölyede dağıtılan topaçları boyayarak eğitime başlayan öğrenciler, daha sonra eğitmenlerinden topacın inceliklerini öğrenip müze bahçesinde pratik yapıyor. Salı ve çarşamba günleri saat 10.00, 12.00 ve 14.00’te gerçekleştirilen atölye eğitimlerinden 7’den 70’e herkes ücretsiz faydalanıyor.

“Bu geleneksel oyunu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz”

Oyun ve Oyuncak Müzesi Birim Sorumlusu Aslıhan Yıkıcı, yaptığı açıklamada, bölgeden bölgeye eveleme, kökleme, koçek, fırıldak, gatır, mici gibi birçok isimle anılan topaç eğitimlerinin renkli görüntülere sahne olduğunu anlatarak, “Oyun ve Oyuncak Müzesi, 10’uncu yılına giriyor. Sadece müze değil, aynı zamanda yaşayan bir müze olmaktı hedefimiz. Ziyaretçilerin gelip de vitrinleri gezdiği bir yer olmaktan ziyade müzenin isminde de yer alan oyun kısmını etkin hale getirdik. Topaç da bizim geleneksel oyuncaklarımızdan bir tanesi. Şu anki nesil bu oyunu bilmiyor. Çocuklara bu oyunu öğretip bu geleneksel oyunu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.

Topaç atölyesinde çocukların topacın nasıl oynandığını öğrendiklerini ifade eden Yıkıcı, “9 yıldır geleneksel topaç oyunu hakkında çocuklara ve gelen ziyaretçilere eğitimler verip bu oyunun nasıl oynandığı hakkında pratik yaptırıyoruz. Bu eğitimlerde bir yaş aralığımız yok. Herkes katılıp bu eğitimlerden faydalanabilir” şeklinde konuştu.

“Çocuklar topaçla bir süreliğine teknolojiden uzak kalabilecek”

Naima Durdu Doğmuş Anaokulu’nda öğretmenlik yapan Zeynep Geçer ise öğrencileriyle beraber bugün topaç eğitimi aldıklarını dile getirerek, “Bu eğitim çocuklarımızın becerilerini geliştirerek, yeni şeyler öğrenme konusunda onların özgüven kazanmalarına yardımcı olacaktır. Bizim için oldukça yararlı ve verimli bir atölye çalışması olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bir diğer anaokulu öğretmeni Emine Doğan da, çocukların bir nebze olsun teknolojik aletlerden uzaklaştırarak eski sokak kültürünü yaşamalarını ön ayak olmak için topaç atölyesindeki eğitime katıldıklarını dile getirerek, “Geleneksel oyunlardan biri olan topaç oyunu öğrencilerimin yakından görmeleri ve nasıl oynanabileceği konusunda bilgi sahibi olmaları için bugün buradayız” diye konuştu.