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Otonom araçlar için dev iş birliği

Kalyon PV, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Bilişim Vadisi tarafından hayata geçirilen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları iş birliği, kapsamında otonom (sürücüsüz) araç yazılımı ve teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları da birlikte yürütülüyor.

GAZİANTEP 07.01.2022, 10:19
Otonom araçlar için dev iş birliği

Kalyon PV, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Bilişim Vadisi tarafından hayata geçirilen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları iş birliği, kapsamında otonom (sürücüsüz) araç yazılımı ve teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları da birlikte yürütülüyor.

HKÜ ve Bilişim Vadisi otonom araç iş birliğinin ilk adımı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla birlikte Türkiye’nin en büyük inovasyon merkezi Bilişim Vadisi’nde geliştirilen otonom sürüş sistemlerine hazır araç platformunun tanıtımı yapıldı. Etkinlikte otonom araç platformunun geliştiricileri olan United Teknoloji Grup Başkanı Muhammed Alyürük ve Ortem Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şahin Karaman tarafından öğrencilere ve öğretim elemanlarına bilgiler verildi.

“Bilişim vadisi ile nitelikli iş birliği yapmak istiyoruz”

HKÜ olarak yapay zekâ, otonom araçlar ve diğer mobilite araçlar konularına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli; “Bu konularda yapılan çalışmaları destekliyor, uzmanlıklarımızı geliştirmeye ve araştırma merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde otonom sistemler üzerinde pek çok Ar-Ge çalışması yapılıyor. Bugün burada gördüğünüz Otonom Engelli Aracı ve Otonom Su altı Drone’u bunlardan bazıları. Daha önce güneş enerjisi teknolojileri konusunda iş birliği yaptığımız Bilişim Vadisi ile otonom sürüş sistemleri başta olmak üzere diğer teknoloji alanlarında da nitelikli iş birliği yapma kararlılığındayız. Bunun ilk adımı olarak, Bilişim Vadisi’nde geliştirilen otonom araç platformunun öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin HKÜ’de yaptığı Ar-Ge çalışmalarında kullanılması sağlandı. Böylelikle sürücüsüz araç teknolojileri alanında kendi yazılımlarımızı daha rahat geliştirebileceğiz ve test edebileceğiz. Bu imkânı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye Açık Kaynak Platformu Sözleşmesini de imzaladık. Bütün bu gelişmeler, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerimizde okuyan öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine büyük katkı yapacaktır. Ayrıca bu platform, RoboTaksi-Binek Otonom Yarışması ve diğer TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan öğrencilerimize de büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

“Tüm üniversitelere örnek olabilecek bir model”

Otonom araç platformunun HKÜ’ye kazandırılmasını sağlayan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli’yi tebrik eden Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu; “Tüm üniversitelere örnek olabilecek bir modeli HKÜ’de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki arzumuz, öğrencilerimizin yapılan bu işler neticesinde sunacakları katkılarla örnek olmalarıdır. Günümüzde robotik kodlama atölyelerinde hazır setler üzerinden yazılım ve kodlama eğitimi veriliyor ama otomotiv için böyle bir uygulama yok. Türkiye otomotivde güçlü bir ülke fakat yeni nesil otomotiv teknolojileri için gerekli insan kıymetini yetiştirmek ve Türkiye’ye özgü girişim hikâyesi oluşturabilmek için hazır platformlar kullanmak gerekiyor. Bu otonom aracımızın çıkış hikâyesi de buydu. Umarım HKÜ araştırmacıları bu işe çok fazla katkı sunacaklar. Hep birlikte bu işi yapalım ve örnek modeli birlikte hayata geçirelim” diye konuştu.

Otonom araçlar yarışacak

Son zamanlarda giderek yaygınlaşan otonom araçlar, yapay zekâ tabanlı algoritmalarla yönetilen donanımlar (radar, lidar, GPS, odometri, bilgisayar görüşü, vb.) sayesinde sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını ve çevresindeki nesneleri algılayarak sürücüsüz olarak trafikte seyredebiliyor. Önümüzdeki yıl HKÜ’de özel olarak oluşturulacak pistte otonom araçlar yarışmasının da düzenlenmesi planlanıyor.

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