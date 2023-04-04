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Otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'TE, FARKLI TARİHLERDE 3 AYRI OTODA MEYDANA GELEN HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN M.A.S VE H.K İSİMLİ 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN HIRSIZLIK ANLARI İSE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.
GAZİANTEP 04.04.2023, 17:39
Gaziantep’te 3 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.S ve H.K. isimli 2 şüpheli yakalandı.
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan M.A.S ve H.K. isimli 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.