OSB Başkanı Şimşek’ten Gazi’lik Günü mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep’e “Gazi”lik unvanının verilmesinin 101. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep’e “Gazi”lik unvanının verilmesinin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Dünyada ‘Gazi’ unvanına sahip tek il olan Gaziantep’imizin, Kurtuluş Savaşında verdiği destansı mücadele dolayısıyla TBMM tarafından Gazilik unvanıyla şereflendirilmesinin 101. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 101 yıl önce gerek silah gerekse de sayıca kat kat üstün olan düşman kuvvetlerine 11 ay boyunca geçit vermeyen atalarımız Kurtuluş Savaşının başlatılmasında ve zafere ulaşmasında büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu açıdan Gaziantep Savunması tıpkı bir Çanakkale Savaşı gibi milletimizin kaderini değiştirmiştir. 11 ay boyunca 6317 şehit veren Gaziantepliler, milletimizin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi halinde imkansız görülen konularda bile büyük başarılar elde edileceğini ispatlamışlardır. Düşmanın bile saygısını kazanan Gaziantep Savunması, atalarımızdan bize en büyük mirastır. Atalarımızın 101 yıl önce gösterdiği mücadele ruhunu bizler de ekonomi alanında devam ettirerek ülke kalkınması için çaba göstermekteyiz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz’ sözünü rehber edinerek daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 101. yıl dönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutladığımız Gazilik günümüzde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Gazilik günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.