OSB Başkanı Şimşek’ten 25 Aralık mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Atalarımızın 101 yıl önce yazdığı kahramanlık destanının yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

Milli mücadelenin sembol şehirlerinden biri olan Gaziantep’in, Anadolu’da kurtuluş meşalesinin yakılmasına öncülük ettiğini ifade eden OSB Başkanı Şimşek, "Anteplilerin 101 yıl önce her türlü yokluğa rağmen gerçekleştirdiği kahramanlık örneği, Anadolu’yu işgal ederek vatanımızı ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen işgal güçlerinin önündeki en büyük engellerden birisi olmuştur. 101 Yıl önce kurtuluş meşalesini yakarak Anadolu’ya örnek olan Gaziantep, bugün de sanayi ve ticaret alanındaki başarıları ile ülke kalkınmasının örnek şehri olmaya devam etmektedir" dedi.

Başkan Şimşek açıklamasında, "Gaziantep Savunması, yürekleri vatan sevgisi ile dolu, bağımsızlığı için canını seve seve vermeye hazır Anteplilerin yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Düşmanın bile takdirini kazanan Gaziantep Savunması ile ne kadar övünsek azdır. Bu vesile ile Gazi kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşku ve gururla kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.