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OSB Başkanı Şimşek Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özdağlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret ederek, OSB’nin ulaştırma alanındaki yatırımlarına destek istedi.

GAZİANTEP 21.01.2021, 14:30
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OSB Başkanı Şimşek Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özdağlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret ederek, OSB’nin ulaştırma alanındaki yatırımlarına destek istedi.

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gaziantep OSB’nin ortasından geçen TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) otoyoluna yapılacak köprülü kavşaklar ulaşımı kolaylaştıracak ve trafik yükünü büyük ölçüde azaltacaktır. Köprülü kavşakların yapım işinin hızlandırılması için sanayiciler açısından büyük önem taşıyor.

Proje 2 yılda kendini amorti edecek

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep OSB’nin otoyolla bağlantısını sağlayacak köprülü kavşakların yapımının hızlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü. Başkan Şimşek mevcut projenin yapımı ile yolun 10 km kısalacağını, hem trafik yoğunluğu azalacağı, hem yakıt hem de zaman tasarrufu sağlayacağı için Gaziantep ve ülke ekonomisini açısından önemi olan projenin 2 yıl içerisinde kendini amorti edeceğini anlatarak Bakan Karaismailoğlu’ndan destek istedi. Bakan Karaismailoğlu da OSB yöneticilerine yapılacak kavşakların gerekli çalışmalarının hızlandırılması için ilgili kurumlara talimat verdi.

“Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz”

Başkan Cengiz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde 2’inci ve 3’üncü bölgeler ile 4’üncü ve 5’inci bölgelerdeki yolları birbirine bağlayan aynı zamanda TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) otoyolu üzerinden de geçmekte olan yolların OSB itfaiye kavşağı ile Erikli kavşağı bağlantı yollarına bağlanması yapım işinin hızlandırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ettik. Bakanımızla son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik ve yapılacak olan kavşakların hızlandırılması konusunda söz aldık. Her zaman sanayicinin yanında olan hükümetimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu Gaziantep’e gelmeden müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 29 Ocak Cuma günü Gaziantep’i ziyaret edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Gaziantep’te devam eden yatırımlarında incelemelerde bulunacak olan Bakan Karaismailoğlu ayrıca kent yöneticileri ile de görüşmeler yapacak.
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