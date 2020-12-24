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OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten Kurtuluş Günü kutlaması

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Milli Mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 24.12.2020, 11:21
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OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten Kurtuluş Günü kutlaması

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Milli Mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, Gazianteplilerin, işgalci düşman kuvvetlerine karşı 11 ay boyunca verdiği kahramanlık destanının Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasında büyük önemi bulunduğunun altını çizdi. Şimşek mesajında, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutluyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza kasteden düşmanı canları pahasına şehre sokmayan Gaziantepliler, Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında da önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ben Gazianteplileri gözlerinden nasıl öpmem ki! Onlar yalnız Gaziantep’i değil, Türkiye’yi de kurtardılar.’ şeklindeki sözleri Antep Savunmasının Kurtuluş Savaşımızın kazanmasındaki rolünü ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Daha çok çalışmak, üretmek zorundayız”

Şimşek’in mesajında “Atalarımız 99 yıl önce yurdumuza düşmanı sokmamak için canlarını ortaya koydular. Bizler de bugün ekonomi alanındaki mücadelemizle, insanlarımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için çaba gösteriyoruz. Daha güçlü Türkiye için üretiyoruz. Şartlar ne olursa olsun daha çok çalışmak ve daha çok üretmek zorundayız. Atatürk’ün, ‘Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner’ şeklindeki sözleri ekonomi alanındaki mücadelenin zorunluluğunu ortaya koyması bakımından çok önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

“Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

Şimşek’in mesajının devamında "99 yıl önce gerek asker sayısı, gerekse de savaş teknolojisi açısından kendilerinden kat kat güçlü düşman kuvvetlerine karşı büyük bir destan yazan atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu topraklar için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum" denildi.
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