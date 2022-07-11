Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi engellilerin yaşamına dokunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi’nde üretilen medikal ürünler, dar gelirli engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltiyor.

Türkiye’de belediyeler arasında bir ilk olan ve yaklaşık 1 yıldır hizmet veren merkezde, çeşitli nedenlerle uzuv kaybı olan engellilere, kayıp organının işlevini yerine getirecek kişiye özel protez üretiminin yanı sıra kas ve iskelet sistemi bozuk olan hastaların da günlük yaşamına dokunacak anatomik ve fizyolojik yapılarına uygun yardımcı cihazlar yapılıyor.

Gelen talepler doğrultusunda kişilerin ihtiyaç duyduğu protezler, 1 ay içerisinde kullanıma hazır hale getirilirken, ürün yapımında el işçiliği büyük rol oynuyor. Merkezde ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimleri de veriliyor.

Merkez bünyesinde geleneksel üretim yönteminin en fazla uygulandığı ortez çeşitlerinden AFO üretimi ve tadilatı, Dinamik Ayak Bilek Ortezi (DAFO), ayakta durma sehpası, skalyoz oturma koltuğu, ayak tabanlık analizi ve skolyoz tarama ve korse gibi ürünlerin üretimi yapılırken, medikal malzemelerin tamirat ve tadilat işleri de yürütülüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından engelliler için bilinçlendirilme, yönlendirilme, danışmanlık, mesleki konular, istihdam gibi toplumsal alanda ekonomik refahı beraberinde getirecek bilgilendirme sunumları ve eğitimler gerçekleştiriliyor.