Ortaokul öğrencilerinde mezuniyet coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen kep töreni coşkulu geçti. Kep atan öğrenciler kadar ebeveynlerinin heyecanı da görülmeye değerdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren kurumlarda kep töreni heyecanı yaşanıyor. GKV Özel ilkokulunun ardından bu kez de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’ndan bu yıl mezun olan öğrenciler için coşkulu bir kep töreni düzenlendi. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet TİRYAKİ, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, idareci, öğretmenler ve velilerin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen kep törende coşku dolu anlar yaşandı.

GKV Özel Ortaokulundan bu yıl mezun olan öğrencilerin kep attığı bu anlamlı gecede açılış konuşmasını yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet “Sizler, başarının temsilcisi, güçlü bir Cumhuriyet toplumu olma inancımızın kanıtı, aydınlık yarınlarımızın güvencesisiniz. Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için onun mirasına ve devrimlerine sahip çıkmalı, çağdaş bir Türkiye’nin teminatı olmalısınız. Çağdaş Eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde, ufkunuzu açarak okumaya devam ediniz. Eğitim hayatınız boyunca GKV’den aldığınız sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bilgi ve donanımlar; sizlere yol gösterecek, yürüdüğünüz yolu aydınlatacak ve kendine güvenen bireyler olarak daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olacaktır. Gaziantep Kolej Vakfı ailesinin bireyleri olarak aldığınız eğitimle, ülkemizin ve geleceğimizin meşalesi olacaksınız. Kendinize inanın, gelecekten korkmayın; başarıya giden yolda karşınıza zorluklar çıkabilir, bu zorluk ve engellerle mücadele etme gücünü hiç kaybetmeyin. Aldığınız eğitim, irade ve azim size bu zorluklarla mücadele ederken ışık tutacaktır. Sizler daima Gaziantep kolej Vakfı ailesinin çok kıymetli birer üyesi olacaksınız. Biz sizleri hep sevgiyle, gururla izleyeceğiz. Sizler de ailenizi unutmayın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Törende çeşitli derecelere imza atan öğrencilere GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Kıratlı tarafından çeşitli ödüller verildi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’de okul idarecilerine başarılı çalışmalarından dolayı günün anısına çiçek vererek kutladı. Gecede GKV Özel Anaokulu Müzik Öğretmeni Alona Şen sahne alarak konuklara unutulmaz bir gece geçirdi. Coşkulu geçen gecenin sonlarında ise 2021-2022 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan GKV Özel Ortaokulu öğrencileri keplerini coşkuyla atarak liseye geçmenin gururunu yaşadılar.