Ortaokul öğrencileri kan bağışına dikkat çekti

Gaziantep’te ortaokul öğrencileri düzenleri kampanya ile kan bağışının önemine dikkat çekti.

Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Ortaokulu’nun Kızılay Kulübü üyesi öğrenciler, kan bağışı kampanyası düzenleyerek, örnek oldu. Öğrenciler düzenledikleri kamparya ile kan bağışının önemine de dikkat çekti. Kan bağış kampanyasına öğrenci, veli ve öğretmenlerin ilgisi yoğun oldu. Öğrenciler programda, “Kan bağışı insanlık görevidir” ile “Bağış hayat kurtarır” yazılı pankart açtı.

Mahalle sakinleri de kan bağışı vererek öğrencilere destek olurken Kızılay Kulübü Başkanı Yunus Gazi Çelik ile kulüp üyesi öğrenciler programa katılarak kan veren kişilere teşekkür etti.