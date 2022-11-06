Organ bağışına dikkat çekiliyor

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Organ Bağışı Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenerek organ bağışının önemine dikkat çekiliyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle SANKO Üniversitesi Hastanesi ve SANKO Park AVM’de birer stant kuruldu.

Kurulan stantlarda, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Koordinatörü Ayşe Bozkurt tarafından organ bağışının önemi anlatılırken, gönüllü bağışçılardan da bağışlar alındı.

Standı, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hastane Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, Organ Nakil Merkezi ekibi, Gaziantep Böbrek Nakli ve Hemodiyaliz Hastaları Derneği yetkilileri, SANKO Üniversitesi akademik ve idari personel ile öğrenciler ziyaret etti.

SANKO Park’ta kurulan stant ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi yetkilikleri de standı ziyaret ederek, etkinlik hakkında bilgi aldı.