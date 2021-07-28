Opr. R. Derya Ulusoy Özel Hatem Hastanesi’nde

Özel Hatem Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Derya Ulusoy’u bünyesine katkı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Derya Ulusoy, hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlendirmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabul etmeye başlıyor.

Opr. Dr. Derya Ulusoy 1983 yılında Uşak’ta doğdu. İlköğrenimini Denizli’deorta öğrenimini ise İzmir Atakent Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olan Op. Dr. Ulusoy 2008 ve 2012 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Kilis Devlet Hastanesi’nde 3 yıl mecburi hizmetinin ardından Gaziantep’te özel hastanelerde görev yapan Opr. Dr. Derya Ulusoy , mesleki çalışmalarına 2021 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde devam etmektedir.

Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Opr. Dr. Derya Ulusoy’un: İnfertilite , Ürojinekoloji,Laparoskopik Cerrahi , Konvansiyonel Jinekolojik Cerrahi , Perinatolojitıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor.

İyi derecede İngilizce bilen Opr. Dr. Derya Ulusoy, Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı.Kadında Ürodinami ve Kadında Anal ManometriKursları ,Fetal Ekokardiyografi Kursu , MaternalFetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 5. Ulusal Kongresi , 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi , 3.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi , Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi , Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programları , İstanbul Kadın Doğum Günleri alanlarında katılmış olduğu , kurs , kongre ve eğitimlerdir.