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Operasyonda başarılı olan polislere ödül
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, başarılı operasyonlar nedeniyle 5 personeli ödüllendirdi.
GAZİANTEP 04.03.2021, 14:44
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Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, başarılı operasyonlar nedeniyle 5 personeli ödüllendirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey ilçesinde çok sayıda çalıntı malzeme bulunan ve silah imal edildiği testip edilen 2 adrese düzenlenen başarılı operasyonda görev alan 5 personeli ödüllendirdi.Zeybek, makamında hediyeler verdiği polislere, başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayarak, teşekkür etti.