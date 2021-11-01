Op.Dr. Karagözoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Medical Park Gaziantep Hastanesi çocuk yan dal branşlarına her geçen gün yeni birisini ekliyor. Bu bağlamda, Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Sağlık alanında önemli yatırımlar yapan ve sağlık ihracatı yapan Gaziantep Medical Park Hastanesi, kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu

Gazi Üniversitesi’nde 2008 yılında Tıp Fakültesi eğitimini başarı ile tamamlayan Op. Dr. Akın Karagözoğlu, 2014 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini bitirdi. Yan dal uzmanlık eğitimi olan çocuk ürolojisini ise 2018 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Op. Dr. Akın Karagözoğlu, 2009 ile 2014 yılları arasında yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak, 2014 ve 2015 yıllarında Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yaptı. 2015 ve 2018 yıllarında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2018 ve 2019 yıllarında Hatay Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak, 2019 ve 2021 tarihleri arasında da Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu Pediatrik Üroloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir. Op. Dr. Akın Karagözoğlu, 2017 yılında ESPES (7. Avrupa Pediatrik Endoskopic Cerrahi Derneği Kongresi) En İyi Sözlü Bildiri Ödülü ile 2016 yılında PEDURO (7. Ulusal Pediatrik Üroloji Derneği Kongresi) En Başarılı Video Ödülünün de sahibidir. Op. Dr. Akın Karagözoğlu’nun ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan çok sayıda bildirileri bulunmaktadır. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu’nun ilgi alanları ise Hidronefroz (Böbrek genişlemesi), vezikoüreteral reflü (İdrar kaçağı), idrar yolları taş hastalıkları, Hipospadias, inmemiş testis, kasık fıtığı, sünnet, işeme bozuklukları ve çocuklarda altını ıslatma olarak açıklanmaktadır.