Op. Dr. Özge Öztürk NCR Hospital’da

NCR International Hospital, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında gücüne güç katarak Op.Dr. Özge Öztürk’ü de güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

Başarılı bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak bilinen Öztürk, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.

1977 Ankara doğumlu olan, Op. Dr. Özge ÖZTÜRK 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini tamamladı. Ardından 2010 yılında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlığını aldı.

Op. Dr. Özge Öztürk’ün başta gelen uzmanlık alanları; Gebelik ve Doğum, Genital Estetik (Vajinoplasti, Labioplasti, Hudoplasti), Riskli Gebelik Takibi, Cinsel Terapi ve Vajinismus Tedavisi, İdrar Kaçırma Ameliyatları, Rahim ve İdrar Torbası Sarkma Ameliyatları, Myom ve Rahim Alınması Amaliyatları, Yumurtalık Kisti Ameliyatları, Infertilite (kısırlık) Tedavisi ve Cerrahisi şeklindedir.