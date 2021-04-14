Op. Dr. Elif Kuşçu Aytekin NCR Hospıtal’da

NCR International Hospital, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında gücüne güç katarak Op.Dr Elif Kuşçu Aytekin’i güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

Başarılı bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak bilinen Aytekin, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Elif Kuşçu Aytekin

Daha önce Ankara Elmadağ Hulusi Alataş Devlet Hastanesi, Mardin Devlet Hastanesi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Elif Kuşçu Aytekin, uzmanlığını Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde tamamladı. Op. Dr. Elif Kuşçu Aytekin’in Tıbbi ilgi ve Uzmanlık alanları ise; Gebelik ve Doğum Takibi, Genital Bölge Estetiği, Jinekolojik Enfeksiyonlar, Riskli Gebelik Takibi, Rahim Ağzı Kanseri Taraması, Adet Düzensizlikleri, Genital Prolapsus (Rahim Sarkması) Ameliyatları, Menopoz, Myom ve Rahim Alınması Ameliyatları, Yumurtalık Kisti Ameliyatları, Infertilite (kısırlık) Tedavisi ve Cerrahisi.