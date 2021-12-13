Onur Erol, minik atölye öğrencileriyle buluştu

Eğitici ve neşeli çocuk şarkıları ile tanınan Onur Erol, Minik Atölye öğrencileri ile buluştu.

2014 yılından bu yana, Gaziantep’ in en çok tercih edilen okul öncesi eğitim kurumlarından biri olan Minik Atölye’ de, konser coşkusu yaşandı. Hep bir ağızdan şarkı söyleyen ve dans eden öğrenciler, çok eğlendiler. Uzun süre sahneden inmeyen ve en sevilen şarkılarını seslendiren Erol, “ Bütün şarkılarımı biliyorsunuz, çok mutlu oldum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Konser bitiminde çocuklarla dans eden Onur Erol’ a, öğretmenler ve okul yöneticileri de eşlik etti. Minik Atölye, 2014 yılında, genç ve eğitimli 3 anne tarafından kuruldu. Açıldığı günden bu yana herkesin beğenisini toplayan Minik Atölye, Mart ayı itibarı ile yeni okul binasına taşındı. 1-5 arası çocukların, fiziksel, zihinsel gelişimlerine ve ihtiyaçlarına göre inşa edilen yeni binada, toplam 140 öğrenci ile eğitim öğretime devam ediyor.