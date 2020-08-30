Önce kameralara yakalandı sonra polise

Gaziantep’te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli, önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesindeki 2 hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.