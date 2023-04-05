Omurga cerrahisinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Zileli, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

Omurga cerrahisinin Türkiye’deki önemli isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Zileli, SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Mehmet Zileli, 1980 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986 yılında uzmanlığını aldıktan sonra 1987-1988 yıllarında Almanya Erlangen Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1989 yılında “doçent” oldu. 1991 yılında Almanya Bonn’da klinik fellow olarak görev yaptı. 1996 yılında “profesör” unvanı alan Dr. Zileli, 1996 ve 1997 yıllarında ise Amerika Birleşik Devletleri’nde kısa süreli klinik fellow olarak çalışmalarını sürdürdü.

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu’nun Kurucu Başkanlığı (1995-1999), Türk Nöroşirürji Derneği Başkanlığı (2006-2008), Dünya Omurga Derneği (World Spine Society) ikinci Başkanlığı (2007-2008), Ege Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2009-2011), World Spinal Column Society Başkanlığı (2011-2015), Orta Doğu Omurga Derneği Başkanlığı (2011-2015), Asia Pacific Cervical Spine Society Başkanlığı (2014-2015), Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu Omurga Komitesi Başkanlığı (2017-2021) görevlerinde bulundu. Halen International Academy of Spine Başkanı ve Ortadoğu Omurga Cerrahisi Derneği Onursal Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Zileli, Ocak 2023 tarihinde Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan emekli oldu.

Türkiye’de omurga cerrahisinin gelişmesine ve eğitimine yoğun katkılar sunan Prof. Dr. Zileli, 1997 yılından bu yana kendi adıyla düzenlenen İleri Omurga Kurslarının 21’incisini düzenlemiştir. Cleveland Klinik ile 2003, 2005, 2010 yıllarında Spinal Cerrahi Kadavra Kurslarını düzenlemiş, 2002, 2003, 2004 yıllarında Avrupa Omurga Derneğinin Seyahat Bursuna ev sahipliği yapmıştır. Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan İstanbul Spine Masters Kursunun da başkanıdır. Prof. Dr. Zileli, Türkiye’de ilk kez “Spinal Cerrahi Uzmanlık Sonrası Eğitim” (spine fellowship) programlarını başlatmıştır. 3-6 ay süreli bu programlara çoğu yurt dışından olmak üzere 100’ün üzerinde doktor katılmıştır. 14 ulusal ve 20 uluslararası derneğin üyesi olan Prof. Dr. Zileli, bir tanesinin editörlüğü olmak üzere 35 bilimsel ve tıbbi derginin Danışma Kurulu üyeliğini ve hakemliğini yapmaktadır. Uluslararası dergilerde yayınlanmış 146 bilimsel makalesi, ulusal dergilerde yayınlanmış 78 bilimsel makalesi, birisi uluslararası olmak üzere 11 kitabı, 35 uluslararası kitap bölümü, 82 yerli kitap bölümü vardır. Uluslararası toplantılarda ve ulusal toplantılarda 1500’ün üzerinde bildiri ve konferans sunmuştur. H indeksi (google scholar) 29, sitasyon sayısı 2854’tür. SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nde hasta kabulüne başlayan Prof. Dr. Zileli, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.