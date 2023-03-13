Ömer Emre Kubba, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Müdürü Ömer Emre Kubba, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Müdürü Ömer Emre Kubba, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Genel Müdür Ömer Emre Kubba, tarih boyunca gerektiğinde canları pahasına vatandaşlarımızın yardımına koşan sağlık teşkilatının, korona virüs salgınından sonra yüzyılın felaketinde de en ön safta yer aldığını ifade etti. Kubba, mesajında, “Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi etkileyen depremde, tüm vatandaşlarımıza hizmet kalitemizden ödün vermeden, sağlık çalışanlarımızla el ele, omuz omuza çalışmanın onurunu ve gururunu taşıyorum. Sağlık çalışanları bilgi, gayret ve becerilerini fedakarlıkla birleştirerek doğrudan insan hayatına dokunan saygın bir mesleği icra etmektedirler. Bu zor süreçte emeğini ve desteğini esirgemeyen, yorulmak nedir bilmeyen başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Varlığıyla bizlere güven veren bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.