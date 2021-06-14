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Okuldan 2 adet jeneratör aküsü çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep’te bir okuldan 2 adet jeneratör aküsü çalmaya çalışan iki şüpheli, suç aleti malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

GAZİANTEP 14.06.2021, 14:38
Okuldan 2 adet jeneratör aküsü çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep’te bir okuldan 2 adet jeneratör aküsü çalmaya çalışan iki şüpheli, suç aleti malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi’nde bir okulda hırsızlık yapıldığı bilgsi üzerine harekete geçti. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan bir liseden hırsızlık yapmaya çalışan S.A. ve H.O. isimli 2 şahsı okula ait 2 adet jeneratör aküsü ve hırsızlık için kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.
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