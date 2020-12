Oğuzeli’nde sokak hayvanları için örnek davranış

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliği ile sokak hayvanları için belirlenen uygun yerlere atıl su borularından yapılan yemlik ve suluk yerleştirildi.

Sokak hayvanları için yapılan yemlik ve suluklara Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ve Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç kendi elleriyle yem ve su bıraktı.Sokak hayvanlarının en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de beslenme ve su ihtiyacı olduğunun altını çizen Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, “Hayvanlar da bizim dostlarımız. Biz elimizden geldiği kadar, açık arazilerde hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Kaymakam Uçar, “Sokak hayvanlarının da can taşıdığını ve bizlerin en yakın dostları olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Son yıllarda sokak hayvanlarına karşı vatandaşımızın daha bilinçli ve duyarlı olduğunu görüyoruz. Onların beslenmesine ve su ihtiyacına kendi imkanlarınca yardımcı oluyorlar. Diğer yandan oluşan her türlü olumsuzlukta kaymakamlığımıza bildirimde bulunuyorlar. Ben bir kez daha vatandaşlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu konuda herkese sorumluluklar düşüyor. El birliğiyle hareket ederek, kaymakamlık, belediye ve vatandaş işbirliğiyle sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü ihtiyaca cevap verebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sokak hayvanlarını yok sayamayız"

Korona virüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen Oğuzeli belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Onlar da can ve yaşamaya hakları var. En az bizim kadar onların da yaşamaya hakkı var” dedi. Kış aylarında sokak hayvanlarının açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldığını aktaran Kılıç, “Bizde Kaymakamımız Büşra uçar Hanım ile birlikte en yakın dostlarımız olan Sokak hayvanları için atıl su borularından yapılan yemlik ve sulukları ilçemizin çeşitli bölgelerine yerleştirdik. Bizler belediye olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra sokak hayvanlarını da dikkate alarak hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Sokaklarda yaşayan dostlarımızın da çeşitli ihtiyaçları var. Onları yok sayamayız. Biz hayvanları seviyoruz ve kolluyoruz. Vatandaşımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.