Oğuzeli’nde GETAT Polikliniği hizmete açıldı

Gaziantep Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi bir ilke daha imza atarak GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Polikliniği’ni hizmete açtı.

Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ögr. Üyesi Sedat Özdemir, bir ilke daha imza atarak GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Polikliniği’ni hizmete açtıklarını açıkladı.

Bu hizmeti sosyal medya hesabından duyuran Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ögr. Üyesi Sedat Özdemir, "Oğuzeli Devlet Hastanesi’nde yeni bir hizmet daha GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Polikliniği açıldı. Hastanemiz bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) polikliniği açılmış olup, geleneksel, tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda uygulamaya başladık. İlçemize hayırlı olsun" dedi.