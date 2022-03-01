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Oğuzeli’nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından tarımda yerinde üretim modeli anlayışından hareketle Oğuzeli çiftçisine 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı.

GAZİANTEP 01.03.2022, 11:18
Oğuzeli’nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından tarımda yerinde üretim modeli anlayışından hareketle Oğuzeli çiftçisine 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı.

Tarımdaki ürün kalitesini ve hasat oranını artırmak amacıyla çiftçilere olan fidan, tohum ve fide desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, Oğuzeli çiftçisine 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıttı.

Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarımı ve coğrafi işaretiyle yükselen Oğuzeli’nde çiftçilerle bir arada olduklarını belirterek, Oğuzeli’nin tarımdaki pozisyonu ve geleceği hakkında Oğuzeli Belediyesi Konferans Salonu’nda uzun bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Şahin, fıstığa dayalı ekonominin Gaziantep’in en büyük gücü olduğunu anımsatarak, “Fıstık bir lezzet olmanın yanı sıra şifadır. ABD’nin bilim kurulu daha önce bir açıklama yapmıştı ve Antep fıstığının alzaymıra iyi geldiğini söylemişti” ifadesini kullandı.

“Gaziantep’in tarımdaki yükselişini hep birlikte devam ettireceğiz”

Pandemide tarımın önemini tekrar anımsadıklarını ve notlarını aldıklarını dile getiren Başkan Şahin, “Bu medeniyetin ürünlerine sahip çıkmalıyız. Fıstıktaki rekoltenin düşüşe geçmesi halinde hemen valimizle harekete geçiyoruz. Bu kapsamda bugün de dağıtımını yapacağımız Antep fıstığı fidanı gibi yardımlarla çiftçimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Her yerde nar ekşisinin olduğunu ancak hiçbirinin Oğuzeli’nin narı kadar güzel olmadığını sözlerine ekleyen Şahin, “Dağıttığımız fidanlar çoğaldıkça, toprakla buluştukça ortaya çıkan ürünlerle bölgedeki ürün kalitesini çoğaltmış ve korumuş olacağız. En başarılı nar ekşisini üretmemizle coğrafi işaretimizi de aldık. İnşallah coğrafi işaret sayımızı artıracağız ve Gaziantep’in tarımdaki yükselişini hep birlikte devam ettirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de tarıma bu kadar destek veren başka bir büyükşehir belediyesi yok”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise bugün Oğuzeli’nde çiftçilerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu aktararak, “Sosyal belediyeciliğin yanında tarıma dayalı üretim ve gıda güvenliğini sağlayamaya yönelik çaba sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de tarıma bu kadar destek veren başka bir büyükşehir belediyesi yok” İfadelerine yer verdi.

“Marka sahibi bir şehir olmak kolay değil”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da sanayi şehri Gaziantep’in tarımda da çok daha iyi seviyelere ulaşması için ciddi bir çaba sarf edildiğini söyleyerek, “Tarımımızı ve gıdamızı yükselteceğiz. Tarım şehri Gaziantep olacağız. Bir marka olmak veya bir kimlik sahibi olmak kolay bir şey değil. Burada hangi sektörde bir kimlik oluşturulacaksa o sektördeki kişilerin desteklenmesi gerekiyor. Bunun en güzel örneğini de ilçemizde tarım okulu kurarak bunu geliştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin sergilemekte. Amacımız çiftçimizden para kazanmak değil, sizlerin cebine giren parayı artırmaktır. Onun için bu destekler küçük görünse de sizin işleri desteklemesi adına önemli bir yardımdır” ifadelerine yer verdi.

“Seçkin, yerinde üretimin öneminden bahsetti”

GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin bir ürünün en kaliteli aromasının doğru coğrafyaya ekilmesiyle elde edilebileceğinin altını çizerek, Gaziantep’in lezzetlerinin başka coğrafyalara ekilmesi halinde aynı aromayı kazanamayacağını söyledi.

Seçkin, “Tarihin bize bahşettiği bir lezzet. Dolayısıyla bir ürünün en iyi verim aldığı bölgede yetiştirilmesi gerekiyor. Daha önce dışarıdaki çiftçi bizden Oğuzeli’nden nar fidanı istediğinde bulunuyordu ancak biz gönderemiyorduk. Ama şu anda bu talepleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Bu kapsamda da Oğuzeli çiftçisine 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtacağız” diye konuştu.

Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Oğuzeli çiftçilerine destek olmak amacıyla yaptığı fidan dağıtımlarından dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

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