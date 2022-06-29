Oğuzeli MYO’da mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı mezunları, düzenlenen mezuniyet töreniyle coşkuyla uğurlandı.

Oğuzeli Belediyesi Konferans Salonundagerçekleştirilen mezuniyet töreninin açılışında konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, mezun olan tüm öğrencilerin ve onların mezuniyetleriyle gurur duyan ailelerin sevinç ve mutluluğunu paylaştığını belirtti. Prof. Dr. Şahin konuşmasının devamında, ‘Zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladınız. Kendinize, ailenize, ülkenize ve tüm insanlığa karşı sorumluluklar, görevler alacaksınız. Bundan sonraki yolunuzu vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir. Atatürk ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız var; Çalışkan olmak’ demiştir. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun’’ şeklinde konuştu.

’’Başlangıçlar güzeldir, bitişler zordur çünkü sizde bir parça kalmıştır” diyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise, “Hayat böyle bir şey, bir yerde başlar bir yerde biter. Bittiği yerde yeni başlangıçlar başlar. Sizler de burada bir başlangıç yaptınız, eminim ki buradan güzel anılarla ayrılıyorsunuz. Ülkemize, ailenize ve sizi mezun eden hocalarınıza karşı sorumluluklarınız var. Mezun öğrencilerimizi, değerli hocalarınızı ve sizlere her daim destek olan ailelerinizi tebrik ediyorum’’ diye konuştu.

Mezunlar adına konuşan Yüksekokul birincisi Mert Aslan da Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’ndan gururla mezun olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün hak ettiğimiz diplomalar bize aynı zamanda çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Ülkem ve güneşin altındaki tüm insanlık için her ne iş yapıyorsak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Konuşmaların sonrasında dereceye giren öğrencilere ve mezunlara diploma ile ödülleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atmasıyla sona erdi.