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Oğuzeli MYO’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği arasında yapılan çalışmalarda bağımlılıkla mücadele çok yönlü olarak başlatıldı.

GAZİANTEP 13.12.2021, 16:30
Oğuzeli MYO’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği arasında yapılan çalışmalarda bağımlılıkla mücadele çok yönlü olarak başlatıldı.

GAÜN Öğretim Görevlisi Zeki Sunar’ın öncülüğünde meslek yüksekokulu akademik ve idari personellere yönelik Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği görevlilerinin desteği ile “En İyi Narkotik Polisi Anne” konferansı düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ve Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları eşlik etti. Konferansa davetli olarak katılan narkotik büro görevlileri, uyuşturucu maddenin insana verdiği zararlar hakkında bilgi verildi. Özellikle ailelerin dikkatli olması gerektiği, madde bağımlılığının hangi yaş gruplarında ve hangi potansiyel gençler üzerinde başladığı, ailelerin kendi çocuklarını, çevrelerindeki gençleri ve geleceğimizi şekillendirecek yeni neslimiz olan gençleri nasıl korumamız gerektiği, bir madde bağımlısı şüphelisi kişiyi belli etmeden nasıl tespit edebileceği konularında bilgi verildi. Katılımcı görevliler iş hayatlarında yaşadıkları deneyimleri personellerle paylaşarak tecrübelerini aktardıktan sonra etkinliğin soru cevap kısmında yüksekokul personellerinin soruları yanıtlandı.

Gençlerle birlikte ailelerin de bilinçlenmesi gerektiği ve bağımlılıkla mücadelenin ilk önce ailede başladığını belirten Narkotik Büro görevlileri, ailelerin duyarlılığı ile madde kullanımına en başında engel olunursa bağımlılıkla çok daha verimli bir mücadele edilebileceğini vurguladı. Oğuzeli MYO Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Emrah Sıtkı Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Orhan Ecemiş ve Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zeki Sunar da katılımcılara böyle bir etkinlikte yer aldıkları ve böyle önemli bir konuda kendilerinin ve yüksekokul personelinin bilinçlenmesine katkı sağladıkları için teşekkür etti.

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