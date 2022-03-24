Oğuzeli meslek yüksekokulunda kariyer günleri etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksek Okulunda, Mesleki Kariyer Günleri Programı kapsamında Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Orhan Ecemiş, öğrencilerin hayatlarında dönüm noktası olan meslek seçiminin önemi ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçiminin yapmasının çok önemli olduğunu söyledi. Programın ikinci kısmında ise Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri tarafından adalet, ceza infaz, muhasebe, sosyal güvenlik, sivil savunma ve itfaiyecilik, özel güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, işletme, lojistik ve bilgisayar teknolojileri programlarının tanıtımı yapılarak, mesleklerin gerektirdiği yetenekler, çalışma ortamı ve koşulları, meslekte ilerleme ile ilgili olarak bilgi verildi.

Program sonunda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, bu tür mesleki tanıtım ve kariyer programlarının tercihte bulunacak öğrenciler açısından önemine değinerek, konukları olan Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Psikolojik Danışman Büşra Emeksiz ve Psikolojik Danışman Muhittin Şahin ve öğrencilerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.