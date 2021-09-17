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Oğuzeli Devlet Hastanesinden hizmet atağı

Oğuzeli Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi arasında hizmet protokolü anlaşması yapıldı.

GAZİANTEP 17.09.2021, 15:52
Oğuzeli Devlet Hastanesinden hizmet atağı

Oğuzeli Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi arasında hizmet protokolü anlaşması yapıldı.

Oğuzeli Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi arasında hizmet protokol anlaşmasında MR, Tomografi, Ultrasyon çekimi için imzalar atıldı. Hizmet Protokol anlamasına Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç, Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sedat Özdemir, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Müdürü Necip Bilici ve Oğuzeli Devlet Hastanesi Müdürü Emre Tancan katıldı.

“ İlçemize hayırlı olsun”

Protokolün Oğuzeli ilçesine hayırlı olmasını dileyen Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sedat Özdemir, “Oğuzeli’li hemşerilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Hastalarımızın ileri tetkik ve tedavisi için bu hizmet anlaşmasını yaptık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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