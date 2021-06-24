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Oğuzeli Devlet Hastanesi’nden ‘aşı olun’ çağrısı

Oğuzeli Devlet Hastanesi örnek bir projeye imza atarak ilçe protokolünün de destekleriyle vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

GAZİANTEP 24.06.2021, 14:26
Oğuzeli Devlet Hastanesi’nden ‘aşı olun’ çağrısı

Oğuzeli Devlet Hastanesi örnek bir projeye imza atarak ilçe protokolünün de destekleriyle vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Oğuzeli Devlet Hastanesi örnek bir projeye imza atarak ilçe protokolünün de destekleriyle vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Hastanenin aşı çağrısına İlçe Kaymakamı Büşra Uçar,, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, ilçe sağlık müdürü , hastane başhekimi, hastane müdürü ve aşıda çalışan hemşireler destek verdi. Aşı kampanyası için hazırlanan videoda vatandaşlarla seslenen ilçe protokolü, aşının önemine vurgu yaptı.

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra dikkat çeken video sonrası Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sedat Özdemir, İlçe Kaymakamı Büşra Uçar’a, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a, İlçe Sağlık Müdürü Uzm .Dr. Mikail Özdemir’e ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.
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