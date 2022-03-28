Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında Antalya Belek Turizm Merkezi’nde ‘Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’ düzenlendi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın da aralarında bulunduğu MHP’li 229 belediye başkanının katıldığı toplantıda yapılan oturumlarda, belediye başkanlarının 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden bugüne gerçekleşen performansları değerlendirildi, 2024 yerel seçimleri öncesi hedefler masaya yatırıldı.

“Üretken belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz”

Belediyelerin çalışmaları ve sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının oldukça verimli geçtiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli geçti. Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcılarımız ile istişarelerde bulunduk” dedi.

Başkan Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışıyla mazeretlerin ardına sığınmadan kırsaldan merkeze adil hizmet götürmeye çalıştık. Cenab-ı Allah’ın izni, Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in duaları, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, İl, İlçe teşkilatlarımız ve Oğuzelili hemşerilerimizin desteği ile hizmetlerimiz daha çok artarak devam edecektir. Üretken belediyecilik, toplumun ayrıştırılmasına karşı geliştirilen önemli bir belediyecilik anlayışı olarak, hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite, etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışıdır. Anlayışımızın esası Oğuzeli insanının tüm sosyal, fiziksel ve kültürel özelliklerini bir bütün olarak ele almaktır” şeklinde konuştu.

“Çizgimizden sapmayacağız”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmasında, Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediye başkanlarının hem insani hem siyasi karakterin burcu olduğunu açıklayarak, “Bu itibarla hepinize teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda takdir ve tebrik edilecek işlere imza attınız. Yönettiğiniz şehirlerde nerede sorun varsa oraya el attınız. Hepinizin ne yaptığını biliyor, en küçük tereddüdünüz olmasın ki, takip ediyorum. İnanıyorum ki, göz kamaştıran hizmet siyasetinize devam edeceksiniz. Bunu sizlerden bilhassa bekliyorum. Sizlerin başarısı Milliyetçi Hareket Partisi’nin başarısıdır. Zira vatandaşlarımız her belediye başkanımızın yaptıklarına veya yapacaklarına göre partimizi değerlendirecektir. Bunun yanında sorumluluklarınız fazladır. Her durumda vicdan muhasebesi yapacağınızı düşünüyorum. Önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde hem mevcudumuzu koruyup hem de pek çok yeni belediye başkanlığını kazanmak stratejik hedefimizdir. Bunu birlikte yapacağız. Omuz omuza mücadele edeceğiz. Yolumuzdan şaşmayacağız. Çizgimizden sapmayacağız” ifadelerine yer verdi.