Öğretmenler Şahinbey’de moral depoladı

Şahinbey Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde öğretmenler arası çeşitli spor etiklikleri düzenledi.

Birçok spor alanında önemli etkinlikler düzenleyen Şahinbey Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğretmenler arası Masa Tenisi, Okçuluk, Dart, Voleybol ve Ayak Tenisi turnuvaları düzenledi. Düzenlenen etkinliklere bin 37 öğretmen katıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

“Herkesin spor yapmasını istiyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğretmenlerin emeğinin hiçbir şeyle ödenemeyeceğini belirterek, “Öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum. Turnuvamıza katılan bin 37 öğretmenimizi tebrik ediyorum. Sporun insan hayatında çok önemli bir yeri var. Beden sağlığı ve disiplin acısından spor çok önemli bir faaliyettir. Sporu hayatımızın içerisinde mutlaka alışkanlık haline getirmeliyiz. Bunu da öncelikle öğretmenlerimizden istiyorum. Çünkü kendimiz yapmadığımız bir şeyi öğrencilere tavsiye etmemiz mümkün değil. Spor yaparak gençlerimize mutlaka sporu sevdirmemiz gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin spor yapması için onlara malzeme anlamında destek olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin spor yapması için spor ayakkabısı, spor malzemeleri ve bisiklet hediye ediyoruz. Yapmış olduğumuz spor salonları, voleybol, basketbol, halı sahalar ve yüzme havuzlarımız gençlerimizin her zaman emrinde. Yeter ki herkes spor yapsın. Turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimizi ve organizatörlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

“Başkanımız her zaman eğitime destek oluyor”

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu da Şahinbey’in öğretmenlere ve eğitime önemli destekler sağladığını belirterek, “Eserinde imzası olmayan tek meslek öğretmenliktir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyorum. Kasım ayları aslında hüzün aylarıdır. Malum saldırıda kaybettiğimiz Ayşenur Alkan öğretmenimizi minnetle anıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız mesaisinin çoğunu eğitime harcıyor, en az Milli Eğitim Müdürlüğümüz kadar eğitimin içerisinde. Hem öğrencilerimize, hem de öğretmenlerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

“Sportif faaliyetlere önemli yatırımlar yapılıyor”

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç ise Şahinbey Belediyesi’nin spora önemli yatırımlar yaptığını ifade ederek, “Özellikle Öğretmenler Günü münasebetiyle hatırlanmış olmak ve böyle bir organizasyonla öğretmenlerimizin bir araya gelmesini sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Bununla beraber sporun yaygınlaşması konusunda okullarımızın içerisine yaptığı yüzlerce halı sahalarla, sportif malzeme destekleri için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ilçemize kazandırmış olduğu yüzme havuzları ve kapalı spor salonlarıyla öğrencilerimizin sportif faaliyet alanlarını çoğaltarak genişletiyor. Bu vesileyle de Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na spora yapmış olduğu yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.