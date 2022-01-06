banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Öğrencilerle “Kariyer Günleri’nde” buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili tavsiyeler verdi.

GAZİANTEP 06.01.2022, 14:48
Öğrencilerle “Kariyer Günleri’nde” buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili tavsiyeler verdi.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programında, 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Taner, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Başkanımızın ziyaretinden büyük bir onur ve gurur duyduk”

Programın açılış konuşmasını yapan Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Taner, “Kıymetli Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, Şehitkamil Belediyesinin sıcaklığını okulumuza taşıdığı için, bütün yoğunluklarına rağmen okulumuza gelerek öğrencilerimizle hasbihâl ettiği için teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu ziyaretinden büyük bir onur ve gurur duyduk. Allah, her zaman kendisinden razı olsun diyor, hizmetlerinin devamını diliyorum” dedi.

“Allah’ın izniyle ummadığınız yerden ummadık kapılar açılacaktır”

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere, kendi hayatından kesitler anlatarak öğüt veren Fadıloğlu, “Şu anda sizler üniversite sınavına odaklanmışsınız. Akademik başarı mutlak olarak gerekli fakat bir insan kendini sosyal olarak geliştirmemişse akademik başarının da hiçbir manası yoktur. Şu anda sizlerin hayalleri, idealleri var; olması da lazım. Büyük hedefler koymak lazım ama bu hedeflere koşarken insani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. İyi insan olmak, hepimizin asli vazifesidir. Olmazsa olmazımızdır. Akademik çalışmaların yanında eğer iyi birey olursak, önümüz her zaman açıktır. Allah’ın izniyle ummadığınız yerden ummadık kapılar açılacaktır. Sizler yarın ebeveyn olarak, en önemlisi sizden sonraki nesli işleyeceksiniz, hepiniz birer eğitmensiniz. En baştaki eğitmen anne, babadır. Önce kendimizi evlatlarımızı eğitecek hale getirme zorunluluğumuz var. Hayatta işlemesi en zor olan şey ve bunları işleyip o noktaya getirebilmek, birey olarak bizim elimizde. Bunun için çok çalışmamız ve çok okumamız gerekiyor. Sizler bir kere imam hatipli olarak çok şanslısınız. İşi, aslı ve manevi değerleriyle ilgili ebedi hayata yönelik olarak bilgilerle donatılıyorsunuz. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj. İşin o boyutundan bakarak, yarın nitelikli bireyler, nitelikli şahıslar olarak en önemlisi olarak bizden sonraki nesilleri işleyebilmektir” diye konuştu.

Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda, öğrenciler tarafından Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na çiçek takdim edildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu ise öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8