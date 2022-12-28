Öğrencilere sermaye piyasalarında trendler ve kariyer planlaması anlatıldı

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından hazırlanan ‘Sermaye Piyasalarında Trendler ve Kariyer’ paneli gerçekleştirildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri Serdar Sürer, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Morbel ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür panelist olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, İstanbul Borsasının önemine vurgu yaparak, İstanbul Borsasının Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bulut, “Bir kentin borsası o kentin pozisyonu, dünyadaki çapı açısından önemlidir. Gaziantep’te potansiyeli çok yüksek olan bir şehrimiz. Bu panelde aslında özelde bilgi, deneyim ve tecrübe paylaşımı açısından çok önemli. Dünya’yı, Türkiye’yi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını tanımanız açısından çok çok önemli. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri Serdar Sürer ise Sermaye piyasasının Türkiye’de çok eski olmadığını, Dünyada 1700’lerde başlanırken Türkiye’de ise 1982 yılında ilk sermaye piyasası kanunun yayınlanması ile başladığını ifade etti. Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Serdar Sürer şunları söyledi: “2020 Yılına gelince sermaye piyasamızda sadece 1 milyon yatırımcı vardı. Son pandemi ile birlikte 2 yıl içerisinde bu sayı 3 buçuk milyona çıktı. Dolayısıyla biz 20-25 yılda yapamadığımızı son 2 yıl içerisinde yaptık. Çok mutluyuz ama bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Yeni yatırımcılar geliyor piyasaya . Özellikle son 1-2 yıldır üniversite öğrencileri arasında yaygın olan kripto piyasasını çok alım satan yapanlar oldu. Şimdi yeni yeni gençlerimiz yeni yatırımcıların özellikle bu pandemiden sonraki dönemde ekonomik parasal genişlemeye birlikte sermaye piyasalarına hızlıca bir giriş oldu. Bu giriş diğer girişmekte olan Ülkeleri veya piyasaları kıyasladığımızda hala emekleme safhasına yani gidecek çok yolumuz var.”

GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut ve GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Ekşi, Panelistlere günün anısında hediye takdim etti.